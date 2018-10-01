Марин Ле Пен: Европейские выборы — шанс для французов быть услышанными

Париж, , 09:25 — REGNUM Глава французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен заявила, что европейские выборы станут «единственным способом» для французов «услышать» президента Эммануэля Макрона, который «не хочет слышать», сообщает Europe1.

«Эммануэль Макрон заверил, что ни в коем случае он не изменит политику и уверяет, что хочет продолжить глубокую трансформацию Франции. Поскольку президент Республики не хочет слышать французов, есть только один способ быть услышанными: на европейских выборах», — отметила Марин Ле Пен.

«Он объясняет нам: «Я никого не буду слушать, я буду продолжать делать то, что хочу, как хочу», но с плохими результатами, вот в чем проблема!», — подчеркнула Марин Ле Пен.

«Нет, это не боксерский поединок, речь идет о будущем нашей страны», — добавила она, критикуя Европейский союз, который «ведет политику жесткой экономии».

Напомним, выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.

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