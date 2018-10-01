Положение рабочего класса в России: первые плоды и проекты

Ольга Кононова, , 09:17 — REGNUM

Впервые государство проявило заинтересованность условиями жизни рабочих в 1860 — 70-х гг. Реформы неизбежно требовали и нового подхода к регламентации труда. Именно в это время, организуются государственные комиссии, сменяющие одна другую и демонстрировавшие, на первых порах, стремление прояснить ситуацию в сфере трудовых отношений. Начав, на волне либерализации, с изучения опыта западных государств (в особенности Англии), с попытки расширения прав рабочего населения (создание промышленных судов, ограничение детского труда и установление санитарных норм), в итоге, пришли к тому, что все выработанные проекты остались лежать в архивных папках [1].

К сожалению, такие принципиально важные замечания, как те, что позволял себе министр юстиции Замятин Д.В., написавший в своем отзыве в комиссию Штакельберга о том, что «в корне большей части стачек рабочих лежит не желание воспользоваться чужим достоянием, а несоответственность заработной платы средствам существованию и вообще безвыходность положения рабочего класса (курсив — мой)» [2], остались без политических последствий. Подводя итог всему, что пыталось сделать государство в отношении рабочего вопроса вплоть до 1880-х гг, автор исследования по истории фабричного законодательства в России Литвинов-Фалинский В.П. неутешительно заключает: «…одни из мероприятий вовсе не получили практического осуществления, другие же имели значение постановлений временных, изданных в виде опыта, и не могли оказать существенного влияния на разрешение общего вопроса» [3]. Инертность и волокита, а, главное, системная неспособность государственного аппарата давать адекватный ответ на запросы времени явились причиной безрезультатности проделанной работы.

В целом, на государственном уровне, к концу XIX в., рабочий вопрос в России был плохо изучен, а, главное, осмыслен политически. По большому счету, лишь узкому кругу специалистов (если не говорить о революционерах), происходящее на промышленных предприятиях было важно не только как потенциальная угроза порядку, но и как жизнь конкретных людей, втянутых в определенного рода отношения, требующие немедленного пересмотра, исходя просто из общих принципов гуманного отношения к человеку [4]. Проводить какие-либо частные инициативы было невозможно. Для этого требовалось заручиться поддержкой чиновников, практически на уровне личных взаимоотношений. Даже к статистическим данным отношение у властей было пренебрежительным. (Перепись населения столичного города Петербурга впервые была произведена лишь в 1869 г., Москвы — в 1871 г. или, характерный факт — при сборе сведений о фабриках и заводах Московской губернии за 1881−1884 гг. подсчет был произведен «приблизительно», без учета разделения на мужчин, женщин и детей [5]). Учет стачек начал производиться фабричной инспекцией с 1895 г., но хроники рабочего движения публиковались исключительно благодаря нелегальным инициативам [6]. Т.к. стачки и все, что с ними связано, имело статус государственного значения, то и информация такого рода была закрыта для публикации в легальной печати, а министерство финансов «окружало тайной все, что касалось фабричной жизни» [7]. (Причем круг допускаемого к обсуждению в прессе заметно сузился к концу 19 в. в сравнении с 1870-ми гг.). Телеграммы, которыми обменивались фабричные инспектора с министерством финансов, подвергались шифровке. Конверты с донесениями инспекторов обязательно имели штамп «секретно» [8]. Публикации отчетов фабричных инспекторов прекратились в 1886 году.

В 1896 г. на заседании Комиссии по техническому образованию при Московском Императорском Русском Техническом Обществе, доктор Погожев был вынужден констатировать полную неэффективность предпринятых за последние годы мер, направленных на регуляцию фабрично-заводской жизни. Сказал он и о закрытости данной темы для широкого и всестороннего анализа. В целом картина, описанная Погожевым, была неприглядна и тревожна:

«Медленное развитие фабричного законодательства и промышленной гигиены в значительной степени обуславливается случайностью сведений о положении этого дела на Западе, недостатком общей программы собирания статистических данных, безучастностью, часто даже замалчиванием подобных вопросов в наших ученых обществах. Ни общая пресса, ни периодические специальные издания не следят, да и не могут следить постоянно за современными успехами практического развития промышленной гигиены и прикладной техники на Западе и частью, кое-где, даже у нас в России. Случайно лишь появляются в некоторых медицинских журналах краткие обзоры и сообщения по этому предмету (без необходимых рисунков и чертежей), издаются отдельные монографии по различным отделам фабричной гигиены. Изредка печатаются обширные капитальные исследования …, но их или трудно бывает добыть или же о появлении их неизвестно даже специально интересующимся лицам. Об издании же в России особого периодического органа, посвященного разработке вопросов по улучшению фабричного быта, на подобие многих специальных иностранных журналов, …, конечно, бесплодно было бы и мечтать» [9].

Проблемы пытались решить по мере их поступления, внимание к рабочим было прямо пропорционально страху за сохранность монархии. Не правительство утверждало принципы договорных отношений между рабочим и нанимателем (т.к. для договорных отношений необходимо равноправие номинальное, гражданское) или, как писали «Московские ведомости», бралось за «установление отношений между сторонами при возникновении споров и недоразумений», а стачечное движение подстегивало власти хотя бы в какой-то мере заняться рабочим вопросом. Особенности российского капитализма, находящегося под протекцией государства, ставили решение рабочего вопроса в прямую зависимость от решения вопросов социального и политического. В 1895 г. профессор Янжул И.И., говоря о том, что экономическая свобода деятельности является тесно связанной с историей политической свободы» [10], выводил формулу «свободы субъекта» которая, по его утверждению, «есть не что иное, как средство к одной и той же цели — общему благу, а отнюдь не самая цель, и раз это средство оказывается негодным для достижения желаемого, государство смело отбрасывает в сторону» [11]. Соответственно, и необходимость государственного вмешательства в дела промышленности не ставилась автором под сомнение. Самый важный вопрос — вопрос пределов этого вмешательства, Янжул (оглядываясь на пределы допустимого в подцензурном тексте) оставляет открытым, и уточняет лишь, что «сообразно степени ее промышленного развития и характера всего строя» [12]. Но попечительная политика не оставляла ни малейшей возможности (в рамках закона) [13] для какой-либо инициативы, а, следовательно, для приобретения необходимого опыта ответственной самоорганизации, возможности симметричного ответа на несправедливость, пренебрежение к чести и достоинству человека. Из-за политического бесправия российскому рабочему приходилось «вновь изобретать вещи, давно уже изобретенные в других местах» [14].

Либеральная общественность могла позволить себе заниматься исследованиями условий жизни и труда рабочих, но уж точно не надеяться на то, что результаты их деятельности будут как-то учтены и восприняты со всей серьезностью. Врач-гигиенист Ф.Ф. Эрисман — это имя знакомо даже тем, кто не связан с историей медицины, швейцарец по происхождению, более четверти века прожил в России. «Сделать все, чтобы изменить к лучшему условия существования людей», — так он понимал смысл своей работы [15]. Эрисман ставил гигиену в ряд социальных наук. Он открыто говорил о том, что в условиях царской России только общественные силы могут попытаться претворить в жизнь основы нормальной здоровой жизнедеятельности человека, преодолевая сопротивление бюрократического аппарата. (Кстати, не лишним будет напомнить, что сам Эрисман, не смотря на свои заслуги перед Россией, в 1896 г., был «вычеркнут из русской жизни», как выразился профессор Диатроптов П.Н. Без объяснения причин (а, на самом деле за защиту арестованных студентов), Эрисман был уволен из Московского Университета, после чего он уехал жить в Цюрих). История деятельности Эрисмана в России и ее печальный финал, к сожалению, яркий пример отношения государства к вопросам, связанным с условиями жизни и труда рабочего. Обстоятельный труд Эрисмана «Физическое развитие рабочих» полностью был издан только на немецком языке. И лишь в 1925 году переведен на русский.

Царские чиновники, вынужденные каким-то образом реагировать на вызовы, которые им бросала действительность, делали попытки обратить высочайшее внимание на существующие проблемы. Но и они не могли рассчитывать деятельные последствия своих докладов и служебных записок. Государственный аппарат России конца 19 века — это сложносоставной, неповоротливый механизм и оптимизировать его работу и эффективность никто не собирался. Это противоречило самому принципу незыблемости основ русской монархии — все должно оставаться «как встарь» [16]. Любые новшества и инициативы вызывали массу подозрений и опасений, «как бы чего не вышло». В то же время, очень многое зависело от влияния того или иного должностного лица в конкретный момент. Министры имели непосредственный доступ к царю, практически ежедневно делали доклады. Эти встречи проходили с глазу на глаз, информация подавалась в ракурсе, выгодном для министра и его «группы поддержки». Противостояние между ведомствами за сферу влияния, за внимание царя и т.д. было обычным делом, где во главу углачаще всего ставилось не стремление решить государственные задачи, а внутренние интриги, частные интересы. Видный правительственный чиновник времен царствования Николая II Гурко В.И. оценивал эту ситуацию, ни много ни мало как смерть самодержавия: «Его (самодержавие — мое прим.) фактически заменила олигархия правительственного синклита, состоящего из сменяющихся, никакими общими политическими взглядами не сплоченных, а посему между собой постоянно борющихся глав отдельных отраслей правления. Среди этих глав, носящих звание министров, то в большей, то в меньшей степени брали верх то одни, то другие, могущие, однако, осуществить свое временное всемогущество лишь в пределах непосредственно подчиненного им ведомства» [17]. Государство находилось в плену монархического мифа, который, с одной стороны, тормозил жизненно необходимые для общества изменения, а, с другой стороны, поддерживал самые неблаговидные устремления российского чиновничества.

Попечение являлось основным принципом государственной политики, проводимой через все органы государственной власти, в том числе, и через министерство внутренних дел, посредством полиции и жандармерии. Учитывая охват всех сфер жизни, непосредственное служение царю как единственный смысл и предназначение декларировалось как главная мотивацией для принятия административных решений любого уровня, имеющих (или не имеющих) последствия для подданных. Основные «человеческие цели», заявленные теоретиками полицейского государства — безопасность и благосостояние — оказывались под большим вопросом, т.к. государство, которое было призвано их защищать, не справлялось ни с тем, ни с другим. Получалось, что заключая в себе управленческие признаки полицейского государства, царская Россия, к концу XIXв. была не в состоянии эффективно использовать механизмы эпохи просвещенного абсолютизма, что и кажется совершенно естественным — капитализм требовал совершенно иных принципов государственного управления.

Промышленный кризис, охвативший страну в первой половине 1880-х гг., повлек за собой массовую безработицу, снижение заработной платы и, как следствие социальной незащищенности, мощную волну стачечного движения.

Осенью 1881 г. в Петербурге учреждается т.н. Временная комиссия по фабричным делам при столичном градоначальнике «в видах обеспечения на фабриках и заводах в Санкт-Петербурге должного благоустройства и порядка» [18]. Временная, т.к. предполагалось, что в ближайшее время законодательный ресурс сможет обеспечить надлежащую регулировку отношений между рабочим и работодателем, а также определить степень участия государственного надзора. Через три года такая же комиссия будет образована при московском обер-полицмейстере, с активной подачи московского генерал-губернатора кн Долгорукова В.А. Эти комиссии и есть то самое административное управление в «ручном» режиме. Точечное принятие мер по инициативе и при участии представителей местных органов власти. В состав комиссии под председательством обер-полицмейстера входили: чины, назначаемые генерал-губернатором, чиновники региональных учреждений министерства финансов и министерства юстиции, полицейские чины, врачи, архитекторы, фабриканты. Неполноценность законодательства, его слабая эффективность, «делали необходимым восполнение пробелов … путем административных распоряжений. В результате возрастала роль органов, осуществлявших применение указанных законов на практике» [19]. Но была и другая причина — сама мысль о политизированности рабочего была для правительства неудобна и неприятна. Поэтому такие дела старались не доводить до судебного разбирательств [20]. Делалось это ради поддержания мифа о причастности к революционному движению исключительно интеллигенции.

В 1882 г. министерство финансов, возглавляемое на тот момент Н.Х. Бунге, вносит на рассмотрение в Государственный совет законопроект «Об ограничении работы малолетних и об учреждении особой инспекции для надзора за работой и обучением малолетних на заводах, фабриках и мануфактурах». Этот закон станет первым утвержденным государственным актом, призванным с помощью реформирования системы фабрично-заводских отношений, остановить рост стачечного движения.

Активизация финансового ведомства вначале 1880-х была вызвана, отчасти, и некоторым «движением» в сторону либерализации в стане промышленников и предпринимателей. Речь идет, прежде всего, о проектах, разрабатываемых в рамках Русского технического общества (нач. 1870-х гг.) и о предложениях, выдвигаемых на Съезде владельцев машиностроительных заводов (1875 г.). Конечно, разговоры о сокращении рабочего дня, ограничении труда малолетних, легализации профессиональных ассоциаций не были «общим местом» среди фабрикантов. Такие тенденции не могли иметь характера массовости при том уровне политических возможностей и, прежде всего, при том уровне социальной ответственности, которые господствовали российской буржуазной среде в рассматриваемый исторический период. (Исследователь Степанский А.Д., например, считает, что «в рабочем вопросе «представительные» организации зачастую оказывались более твердолобыми, чем царское правительство» и были абсолютно не способны к «историческому творчеству» [21]). Но «тревожные звонки», все же, начали поступать — власть, даже отчасти, не могла допустить даже намека на превращение буржуазии в неконтролируемую силу.

В 1884 г. вступил в силу первый закон, призванный внести какое-то подобие порядка в фабрично-заводскую жизнь — закон «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах». Учрежденный, специально для надзора за соблюдением данного закона, новый орган — фабричная инспекция, находился в ведении министерства финансов, по департаменту торговли и мануфактур. Место, отведенное инспекции в госструктуре, позволяло предполагать, что решение конфликтов между трудом и капиталом должно проходить по экономическому, а не силовому ведомству. Большое достижение — на первый взгляд. Но что за этим стояло на самом деле? Сущность политики протекционизма, проводимой министерством финансов — государственная поддержка отечественных промышленников. Между ними и министерством существовало своего рода «молчаливое соглашение». Дореволюционный исследователь рабочего движения, профессор Янжул И.И. характеризует его так: «Мы вам даем деньги, а вы нас за то не очень тесните относительно рабочих!» [22]. Конечно, в такой ситуации деятельность фабричной инспекции не могла быть открытой, справедливой. Что и происходило на самом деле. А полиция, кроме исполнения карательной функции, занималась, по сути, тем, чем должна была заниматься инспекция: изучала (в процессе дознаний) различные тонкости фабричных взаимоотношений, условия жизни рабочих, причины недовольства. При возникновении конфликтной ситуации, представители полицейских структур непосредственно общалась и с рабочими, и с администрацией, являясь, своего рода, «третейскими судьями». Полиция была полноценным участником фабричной жизни. Интересно то, что достаточно быстро деятельность фабричной инспекции начинает приобретать полицейский характер, который в полной мере будет отражен и закреплен в законе от 3 июня 1886 г. Точно также как министерство народного просвещения в борьбе со студенческими волнениями превратилось, по мнению газеты «Освобождение», в «филиал отделения департамента полиции» [23]. Надзор и попечение — основа, на которой выстраивалась царская политика в отношении рабочих (и не только рабочих) — сводила действия разных структур к одному «общему знаменателю». Правительство, прежде всего, было озабочено «поддержанием дисциплины и авторитета фабриканта» [24].

Кроме упомянутых, в 1880—1890-х гг. был принят еще ряд законодательных актов, направленных на урегулирование фабрично-заводской жизни, но все они касались частных вопросов условий труда и не могли коренным образом решить глобальное противоречие между хозяином и наемным рабочим, порожденное полной бесправностью последнего [25]. Штат фабричных инспекторов был невелик. Инспекция физически не могла с должной регулярностью контролировать все предприятия, входящие в зону ее ведения [26].

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[1] Комиссия Штакельберга А.Ф. — 1859−1866 гг., комиссия Игнатьева П.Н. — 1870−1872 гг., комиссия Валуева П.А. — 1874−1875 гг.

[2] Соображения министерства юстиции по вопросу о найме рабочих и мастеровых на фабрики и заводы, а также в ремесленные и другие мануфактурные заведения (извлечения из отзыва министра юстиции Замятина, от 1-го сентября 1866 г.). СПб, 1871. С. 15−16

[3] Литвинов-Фалинский В.П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция в России. СПб., 1900. С. 57.

[4] Наиболее заметные легальные исследователи фабрично-заводской жизни (экономисты, социологи, врачи) кон. XIX — нач. XX вв.: Янжул И.И., Озеров И.Х., Дэн В.Э., Погожев А.В., Эрисман Ф.Ф., Дементьев Е.М., Туган-Барановский М.И., Прокопович С.Н. и др.

[5] Сведения о фабриках и заводах Московской губернии. М., 1885.

[6] См.: За сто лет. (1800−1896 гг.). Сборник по истории политических и общественных движений в России. В 2-х частях. (Сост. Бурцев В.Л.). Б.м., 1897; Куклин Г.А. Хроника рабочих волнений и стачек. // Жизнь. №1. Лондон, 1902.; Он же. Итоги революционного движения в России за сорок лет (1862−1902). Женева, 1903 и др.

[7] Озеров И.Х. Политика по рабочему вопросу в России за последние годы. М., 1906. С. 112.

[8] Там же. С. 28.

[9] Доклады доктора Погожева А.В., читанные в заседаниях Постоянной Комиссии 15 апреля 1896 г. и 3 марта 1897 г. // Содействие русской промышленности в санитарно-техническом отношении. Вып. 4-ый. М., 1897. С. 9−10.

[10] Янжул И.И. Вопрос о государственном вмешательстве в область промышленности. СПб., 1895. С. 5.

[11] Там же. С. 20.

[12] Там же. С. 24.

[13] Понятие «закон» при употреблении его в отношении России кон. 19 в. требует ряда уточнений. Во-первых, формально, различие между законом и правительственным актом появляется во время правления Александра III. Но на практике ничего существенно не меняется — через Комитет Министров продолжают проводиться важнейшие законы («О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г., «Временные правила о печати» от 27 августа 1882 г.). Во-вторых, если исходить из того, что абсолютная монархия в принципе имеет НАДзаконный характер, то, даже эти нюансы не имеют значения. Законотворчество носило технический политический характер, а отнюдь не юридический. В соответствии со статьей 53-ей Основных Законов Российской Империи, «законы издаются в виде уложений, уставов, учреждений, грамот, положений, наказов (инструкций), манифестов, указов, мнений Государственного Совета и докладов, удостоенных Высочайшего утверждения». Т. е. любые волеизъявления монарха имели характер и значение закона и совершенно не принципиально, что в данном случае утверждал или не утверждал Государственный Совет — утвержденные Императором мнения Совета были лишь разновидностью «законодательных актов». Закона как высшей нормы царский режим не знал. См.: Гессен В.М. Русское государственное право. СПб., 1909. С. 15−19.

[14] Прокопович С.Н. Союзы рабочих и их задачи. СПб., 1905. С. 9.

[15] Цит. по: Петров Б.Д. Ф.Ф. Эрисман. М., 1970. С. 9.

[16] «Знаю и ценю ваши чувства, от души благодарю вас и в вашем лице всю Самодержавно-Монархическую партию. Передайте всем уполномочившим вас, что реформы, которые Мною возвещены Манифестом 17 октября, будут осуществлены неизменно и права, которые Мною даны одинаково всему населению, неотъемлемы. Самодержавие же Мое останется таким, каким оно было встарь. Спасибо вам за вашу преданность», — эти слова были произнесены Николаем II в ответ на приветственную речь депутации от Иваново-Вознесенской самодержавно-монархической партии. Депутация была принята императором в Царском Селе 16 февраля 1906 г.

[17] Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. М., 2000. С. 37.

[18] РГИА. Ф. 1405, оп. 70, ед. хр. 7291. Л. 23 (об.).

[19] Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX века. Л., 1981. С. 187.

[20] После первых крупных выступлений рабочих в 1870 г. губернаторам было предоставлено право не доводить дело о стачках до судебного разбирательства, а немедленно высылать зачинщиков в административном порядке.

[21] Степанский А.Д. Общественные организации в России на рубеже XIX—XX веков. М., 1982. С. 18−19.

[22] Янжул И.И. Из воспоминаний и переписки фабричного инспектора первого призыва. СПб., 1907. С. 12.

[23] Струве П.Б. Обозрение русской жизни. // Освобождение. №2. Штутгарт, 1902.

[24] Балицкий Г.В. Фабричное законодательство в России. М., 1906. С. 73.

[25] Закон 3 июня 1885 г. «О воспрещении ночной работы подросткам и женщинам на прядильных и ткацких фабриках»; Закон 24 апреля 1890 г. «О работе малолетних, подростков и женщин»; Закон 2 июня 1897 г. «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности».

[26] В 1882 г. штат инспекции составлял 2 чел., в 1882 г. — 20 чел., к 1900 г. он вырос до 263 чел. Данные по: Вовчик А.Ф. Создание фабричной инспекции в России (1882−1904 гг.). Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук // Известия Одесского государственного университета. Одесса, 1949. С. 34.