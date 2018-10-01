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Во Владивосток прибыл с визитом корабль-док ВМС Филиппин

Политика

Корабль Военно-морских сил Филиппин встречали представители командования ТОФ

Владивосток, 1 октября 2018, 09:17 — REGNUM  В понедельник, 1 октября, столицу Приморского края России посетили филиппинские военные моряки, прибывшие во Владивосток на борту десантного корабля-дока «Тарлак». Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Отмечается, что корабль Военно-морских сил Филиппин встречали представители командования ТОФ, кроме того, иностранным морякам традиционный хлеб-соль вручили девушки в национальных костюмах.

По данным пресс-службы, кораблем-хозяином визита является эскадренный миноносец российского ВМФ «Быстрый». Сообщается, что гости посетят в ходе экскурсий памятные места приморской столицы, побывают на объектах флота.

Как сообщало ИА REGNUM, глава пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский уведомил, что отряд кораблей Тихоокеанского флота 1 октября вышел из Владивостока и отправился в дальний поход.

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Военно-морской флот
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