В Бурятии начались российско-монгольские военные учения «Селенга-2018»

Улан-Удэ, , 09:16 — REGNUM В Кяхтинском районе Бурятии на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа «Бурдуны» 30 сентября стартовали совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2018». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 октября, в правительстве Бурятии.

Военные проживают в лагере, развернутом на полигоне. Подготовлены места для проведения тактических занятий, открыта экспозиция военной техники, которая будет принимать участие в учениях. В том числе представлены реактивные системы залпового огня, тяжёлые огнеметные системы залпового огня.

«Российская армия всегда была сильна. И наши монгольские друзья смогли убедиться в том, что с каждым годом российская армия существенно прогрессирует», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов, посетивший мероприятие.

Он отметил важность российско-монгольских отношений и в связи с этим напомнил, что за месяц состоялись две встречи президентов России и Монголии — на Восточном экономическом форуме и в Баку на чемпионате мира по дзюдо.

Что касается Бурятии, для неё Монголия, по словам Цыденова, «не просто близкий сосед, а братский сосед».

«Развитие Бурятии во многом зависит от взаимоотношений с Монголией. Я уверен, эти отношения будут развиваться во всех сферах: в экономике, в культуре, в том числе, военном сотрудничестве», — сказал Цыденов.

Напомним, совместные российско-монгольские военные учения «Селенга» проводятся с 2008 года. В 2018 году в мероприятиях, которые продлятся до 12 октября, участвуют более 1 тысячи военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон. Как уточнили в региональном правительстве, в рамках совместных учений российские танкисты исполнили «танковый вальс». Это синхронное выполнение маневров на многотонных танках Т-72Б. Кроме того, планируется проведение фестиваля военных оркестров, организованного совместно с Бурятской филармонией.