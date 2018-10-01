Баста высказался о повышении пенсионного возраста в России

Ростов-на-Дону, , 09:14 — REGNUM Повышение пенсионного возраста в России — мера необходимая. Об этом заявил российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) на пресс-конференции, предшествующей его концерту в родном городе — Ростове-на-Дону.

«Если мы не повысим пенсионный возраст, то через несколько лет нам будет нечем платить пенсии. На одного работающего будет приходиться по шесть пенсионеров. И какими тогда будут налоги? Самому мне не в кайф работать до 80. Как я буду петь? Это будет смешно. Повышение пенсионного возраста — это жутко, но по-другому никак», — цитирует Вакуленко ряд СМИ.

По его словам, не вводить данную меру можно было бы в случае экономического чуда.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что закон об изменении параметров пенсионного законодательства депутаты Госдумы приняли в третьем, итоговом чтении 27 сентября. Из 415 парламентариев закон поддержали 332 депутата, 83 народных избранника — против.

Согласно документу, с 1 января 2019 года в течение шести лет пенсионный возраст для граждан России будет расти по году в год. Таким образом, к 2024 году женщины РФ будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

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