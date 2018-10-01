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Порошенко в эфире CNN‍ заявил о благодарности Путину

Политика

В 2013 году число поддерживающих евроинтеграцию составляло лишь 33%, отметил Порошенко

Порошенко в эфире CNN‍ заявил о благодарности Путину
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Вашингтон, 1 октября 2018, 08:52 — REGNUM  Политика российского президента Владимира Путина привела к тому, что Украина стала более «европейской страной». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил украинский президент Петр Порошенко.

По словам украинского лидера, в 2013 году число поддерживающих евроинтеграцию и вступление страны в ЕС составляло лишь 33%, в то время как сейчас за это решение выступают 74% жителей Украины.

Кто это сделал? (Владимир) Путин, — подчеркнул Порошенко. Поэтому спасибо».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Петр Порошенко в интервью житомирскому телеканалу «СК1» заявил, что киевские власти не намерены спрашивать у Кремля разрешения, чтобы вступить в ЕC и Североатлантический альянс.

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Евроинтеграция Украины
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