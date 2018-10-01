Курт Волкер: провал референдума в Македонии станет победой России

Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Референдум в Македонии, который состоялся 30 сентября, означал либо обеспечение места страны в ЕС, либо «этнические противостояния» и замедление политического и экономического развития страны еще на одно целое поколение. Именно последнего и ожидала Москва, пишет 28 сентября специальный посланник США по Украине Курт Волкер в статье для американского издания The Foreign Policy.

По словам Волкера, отвержение гражданами страны референдума привело бы к тому, что Скопье не сможет вступить в ЕС и НАТО. В свою очередь, с теми же проблемами столкнутся и Сербия с Косово, достижение компромисса между которыми теперь маловероятно.

«Это означает, что ЕС и НАТО будут по-прежнему обращены вовнутрь и сдержаны нынешними границами, а не более уверены и направлены вовне», — уверяет автор.

Волкер подчеркивает, что тот факт, что Балканы становятся нормальной частью Европы, расстраивает планы Москвы, заключающиеся в стремлении разделить континент на зоны влияния и легитимизировать недемократические, незападные формы единоличного правления, а также создать возможности для оказания влияния посредством коррупции и выгодных энергетических сделок, операций спецслужб и дезинформации.

«Там, где Россия видит возможности в нестабильности, отсутствии безопасности и слабости, ЕС пытается добиться стабильности, а также обеспечить безопасность и процветание», — указывает автор.

Подчеркивая, что граждане Македонии должны выбрать имя своему государству независимо, Волкер указывает, что переименование страны — небольшая цена за то, чтобы защитить свои независимость, суверенитет, демократию, процветание и безопасность.

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«Я надеюсь, что граждане Македонии придут на голосование. Я надеюсь также, что они воспользуются возможностью обеспечить себе будущее, а не станут жертвами попыток сделать всё, чтобы они застряли в прошлом», — заключил Волкер.

Напомним, по данным македонского Центризбиркома, явка на референдуме о переименовании страны в «Республику Северная Македония» составила менее 50% граждан страны, что недостаточно для признания итогов голосования. По словам главы избирательной комиссии страны Оливера Деркоски, референдум по изменению названия Македонии на «Северную Македонию» будет признан несостоявшимся.

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