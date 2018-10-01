Военные двух Корей приступили к разминированию демилитаризованной зоны

Сеул, , 08:34 — REGNUM КНДР и Южная Корея приступили сегодня, 1 октября, к разминированию разделяющей их демилитаризованной зоны, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Отмечается, что первый этап продлится 20 дней, за это время в пограничном пункте Пханмунджом пройдет разминирование «зоны совместной охраны». С 1 апреля 2019 года военные начнут разминировать территорию уезда Чхорвон в провинции Канвондо. Предполагается, что в демилитаризованной зоне может находиться несколько десятков тысяч мин.

Напомним, ранее Южная и Северная Корея заключили военное соглашение, предусматривающее снижение напряженности, демилитаризацию объединённой зоны безопасности и ряд других мер.

Вместе с тем, по словам представителя южнокорейской армии, полное разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, займет около 200 лет.

Читайте подробнее: Разминирование демилитаризованной зоны двух Корей займет 200 лет