В Зауралье ждут информации из Кремля и не верят в отставку губернатора

Курган, , 08:31 — REGNUM Члены зауральского правительства и думы не верят в скорую отставку Алексей Кокорина, срок полномочия которого истекает в сентябре 2019 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем эксперты считают, что соответствующая новость появилась неслучайно, пишет издание Ura.ru. Курганскую область называют депрессивным регионом из-за отсутствия крупных предприятий и полезных ископаемых, добыча которых могла бы приносить доход. В связи с этим высказываются мнения, что смена губернатора не изменит ситуацию: помочь может только вливание средств в экономику региона.

Отметим, о возможной отставке Кокорина сообщило РБК. По данным издания, это произойдёт в течение ближайших дней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, несмотря на значительный рост доходов областного центра — на 1 млрд рублей, из которых 426,2 млн рублей поступили из вышестоящих бюджетов, городская казна все равно ушла в дефицит, увеличив разницу между доходами и расходами еще на 58 млн рублей . Аналогичная ситуация наблюдается и в бюджете региона.

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Добавим, что по данным Министерства финансов РФ, на начало августа госдолг региона достиг 16 586 948 рублей, долговая нагрузка в мае 2018 года составила 82,8%. При этом за последние несколько лет в области снизился дефицит бюджета: в 2015 году он равнялся почти пяти миллиардам: 4 958,0 млн рублей, в 2016 году — 2 941,7 млн рублей. За январь-май 2018 года профицит регионального бюджета составил 800 миллионов рублей. Однако в целом ситуация остается мрачной, жители региона в большинстве надеются на смену власти.

Напомним, что Алексей Кокорин возглавляет Курганскую область с февраля 2014 года: он был назначен на место Олега Богомолова, досрочно снятого с должности, а до этого руководил городом Шадринском. На выборах в сентябре 2014 Кокорин набрал 84,87% голосов, однако за годы правления его рейтинг значительно упал. По данным правительства Курганской области он составляет 45%, но, судя по отзывам местных жителей, эта цифра завышена.

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