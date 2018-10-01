Иран нанёс ракетный авиаудар по Сирии

Тегеран, , 08:24 — REGNUM Иранские военные нанесли ракетный удар по территории на восточном берегу Евфрата в Сирии, сообщает телеканал Press TV. Уточняется, что атака была проведена утром 1 октября.

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Тысячи иранцев пришли проститься с жертвами теракта в городе Ахваз

Удары воздушно-космические подразделения Корпуса Стражей Исламской революции нанесли несколькими баллистическими ракетами класса «земля-земля» в районе к востоку от Евфрата в Сирии, где находились организаторы теракта в иранском Ахвазе. В результате удара было убито и ранено большое число террористов, утверждают военные. Точное число жертв и пострадавших не приводится.

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Присутствие ВС США в Сирии сдерживает Иран

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз неизвестные открыли стрельбу по зрителям и участникам военного парада, посвященного годовщине ирано-иракской войны 1980−1988 годов. В результате нападения погибли по меньшей мере 25 человек, свыше 50 человек получили ранения.

Трое нападавших были ликвидированы на месте, ещё один скончался в больнице. Ответственность за преступление взяла местная арабская сепаратистская группировка. Власти страны пообещали отомстить преступникам

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