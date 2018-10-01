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В Казахстане предложили вернуть экспертизу антикоррупционных законопроектов

Политика

Полномочия по проведению экспертизы предложено передать агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции

Астана, 1 октября 2018, 08:29 — REGNUM  Представители казахстанского антикоррупционного движения «Жанару» предложили вернуть научную экспертизу законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией, передает 1 октября агентство «Хабар 24».

Полномочия по проведению экспертизы предложено передать агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции. Председатель антикоррупционного движения Оралбай Абдыкаримов отметил, что экспертиза законопроектов государственными органами, издающими эти проекты, приводит к снижению качества этих законов.

Напомним, в 2014 году полномочия для проведения экспертизы были переданы министерству юстиции Казахстана. Практика проведения научных экспертиз антикоррупционных законопроектов была внедрена в Казахстане в 1999 году.

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Коррупция и борьба с ней
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