Мун Чжэ Ин назвал военный союз Южной Кореи и США ключом к миру в регионе

Сеул, , 08:19 — REGNUM Благодаря военному союзу Южной Кореи и США и мощным вооруженным силам на Корейском полуострове и во всем регионе Северо-Восточной Азии создается прочный мир, заявил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин, выступая на мероприятии, посвященном 70-й годовщине создания национальных вооруженных сил. Об этом 1 октября сообщает Yonhap.

По его словам, последнее время на полуострове активно идут мирные процессы, однако на этом пути «предстоит преодолеть еще немало трудностей». Поэтому, добавил он, мощные силы сдерживания «важны как никогда». Вместе с тем южнокорейский лидер подчеркнул важность военного союза с США.

Напомним, ранее Южная и Северная Кореи заключили военное соглашение, которое предусматривает снижение напряженности, демилитаризацию объединённой зоны безопасности и ряд других мер. Однако реализация такого соглашения была бы невозможна без одобрения американских союзников — в ходе телефонного разговора США положительно оценили данное соглашение.

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