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Макрон: «Ни в коем случае я не изменю свою политику»

Политика

Несмотря на многие критические замечания и растущую непопулярность, президент Франции все же предупреждает: «Ни в коем случае я не изменю свою политику»

Макрон: «Ни в коем случае я не изменю свою политику»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 1 октября 2018, 08:20 — REGNUM  В эксклюзивном интервью «Journal du Dimanche» президент Франции Эммануэль Макрон заверил в своем желании придерживаться политического курса, несмотря на низкий уровень популярности, сообщает Europe1.

«У меня есть желание вернуться на поле, хотя это может быть трудным», — заявил глава государства в эксклюзивном интервью. Несмотря на многие критические замечания и растущую непопулярность, глава государства все же предупреждает: «Ни в коем случае я не изменю свою политику».

Эммануэль Макрон также обещает «тяжелые решения в отношении религии, трансформацию пенсионной системы в ближайшие месяцы. «Я не сдамся из-за трудностей», — предупреждает он.

Напомним, Эммануэль Макрон также выразил намерение принять непосредственное участие в кампании выборов в Европарламент в середине 2019 года.

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Политическая жизнь Франции
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