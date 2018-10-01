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В Лондоне пообещали разобраться с «сетью агентов ГРУ»

Политика

Если Москва будет стараться запугивать Соединенное Королевство, она дорого заплатит

В Лондоне пообещали разобраться с «сетью агентов ГРУ»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Туманный Альбион

Лондон, 1 октября 2018, 07:58 — REGNUM  Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что намерен покончить с «сетью агентов ГРУ» в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Также глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «Россия заплатит дорогую цену», если Москва не будет «играть по международным правилам», а будет стараться запугивать Соединенное Королевство.

«У британских консерваторов есть простое послание для Кремля: если вы пытаетесь запугать нашу страну, если вы используете химическое оружие, если вы не играете по международным правилам, цена для вас всегда будет слишком высокой», — заявил он на ежегодной конференции Консервативной партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Лондон заявил, что граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов причастны к отравлению в британском Солсбери в марте 2018 года экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. По голословным заявлениям властей Великобритании, указанные граждане являются «агентами ГРУ».

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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