Премьер Малайзии в шутку предложил повысить пенсионный возраст до 95 лет

Лондон, , 07:52 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в шутку выступил с инициативой увеличить пенсионный возраст в стране до 95 лет, сообщает Bernama.

На встрече со своими соотечественниками в Лондоне премьер отметил, что не намерен покидать свой пост как минимум до тех пор, пока ему не исполнится 95 лет. Вместе с тем он пошутил, что до этого времени можно поднять пенсионный возраст.

Напомним, Махатхир Мохамад является старейшим в мире избранным руководителем государства, в июле ему исполнилось 93 года. Ранее премьер запретил чиновникам принимать подарки, за исключением еды, фруктов и цветов.

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