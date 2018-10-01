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Полиция Кёльна заявила об инциденте с охраной Реджепа Эрдогана

Политика

Охранники президента Турции взяли на себя полномочия местной полиции

Кёльн, Германия, 1 октября 2018, 07:49 — REGNUM  Немецкая полиция возмущена действиями сотрудников службы безопасности турецкого президента во время открытия мечети в Кёльне, пишет газета Kronen Zeitung.

Пресс-секретарь полиции Кёльна заявила об игнорировании государственной власти со стороны турецких гостей: 29 сентября охранники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана взяли на себя полномочия местной полиции и даже перекрыли движение по улице с помощью полицейской ленты. Несмотря на запрет проведения мероприятий перед мечетью, к приезду президента собрались около 20 тыс. человек — как сторонники, так и противники президента Турции. Охрана Эрдогана сообщила полиции о провокаторах среди зрителей и попросила ее контролировать этих людей. Полиция Кёльна пресекла попытки охраны оградить пространство с помощью лент.

«Это неприемлемо. Мы не потерпим ничего подобного, мы перехватим улицы с помощью массивного подкрепления. Только немецкая полиция имеет суверенное право выполнять здесь свои задачи», — заявил шеф полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в дни государственного визита Реджепа Эрдогана в Германию в Берлине состоялись крупные демонстрации против политики турецкого лидера. Некоторые члены бундестага бойкотировали торжественный банкет в его честь.

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