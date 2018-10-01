Распоряжение Джоко Видодо: Индонезия примет международную помощь

Джакарта, , 07:46 — REGNUM Индонезийское правительство решило принять международную помощь, связанную с землетрясением и цунами, которые поразили Палу и Дунгалу, Центральный Сулавеси, сообщает Sindonews.

В своем распоряжении президент Индонезии Джоко Видодо поручил соответствующим властям принять помощь.

«Прошлой ночью глава Индонезии дал нам право на получение международной помощи в случае стихийных бедствий», — заявил Том Лембонг, глава индонезийского инвестиционного координационного совета, через свой аккаунт в Twitter, в понедельник, 1 октября.

Землетрясение и цунами в Центральном Сулавеси унесло жизни 832 человек. Эти данные являются официальными данными Национального агентства по управлению стихийными бедствиями.

Ранее ряд мировых лидеров выразили свои соболезнования и готовность оказать помощь Индонезии.

Президент Тайваня Цай Инвэнь была очень обеспокоена ситуацией в Центральном Сулавеси. Тайвань, по ее словам, готов оказать Индонезию всяческую помощь.

«Я опечалена землетрясением и цунами в Палу. Тайвань готов поддержать усилия Индонезии по спасению и оказанию помощи», — заявила Цай Инвэнь в Twitter.

Правительство Сингапура также выразило соболезнования Индонезии и семьям, пострадавшим в Центральном Сулавеси.

«От имени народа Сингапура я выражаю свое сердечное сочувствие семьям, пострадавшим от землетрясения и цунами», — заявила президент Сингапура Халима Якоб в личном письме.

Несколько учреждений выразили готовность оказать помощь Индонезии. Одна из них — шотландская благотворительная организация, которая пожертвовала 3,8 млрд рупий в помощь жертвам землетрясения и цунами в Дунгале и Палу.

Турецкий фонд гуманитарной помощи направил в Индонезию группу из пяти человек по оказанию чрезвычайной помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии выделили около $37 млн для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.

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