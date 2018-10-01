Понедельник, 1 Октября 2018 года
08:37:10 МСК

В Казахстане стартуют учения разведчиков стран ОДКБ

Политика

В маневрах примут участие около 3 тыс. человек

Астана, 1 октября 2018, 07:29 — REGNUM  С 1 октября в Казахстане стартуют тактико-специальные учения разведывательных подразделений вооруженных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2018», сообщает 1 октября агентство «КазТАГ».

Для участия в учениях на полигон «Гвардейский» прибыли военнослужащий из Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. В маневрах примут участие около 3 тыс. человек и 500 единиц военной техники и средств разведки.

Напомним, 24 сентября в пресс-службе Центрального военного округа министерства обороны России сообщили, что в учениях Коллективных сил оперативного разведывания ОДКБ «Поиск-2018» примут участие более 300 российских военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: В учениях ОДКБ «Поиск-2018» примут участие более 300 военнослужащих РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить