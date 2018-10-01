В Казахстане стартуют учения разведчиков стран ОДКБ

Астана, , 07:29 — REGNUM С 1 октября в Казахстане стартуют тактико-специальные учения разведывательных подразделений вооруженных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2018», сообщает 1 октября агентство «КазТАГ».

Для участия в учениях на полигон «Гвардейский» прибыли военнослужащий из Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. В маневрах примут участие около 3 тыс. человек и 500 единиц военной техники и средств разведки.

Напомним, 24 сентября в пресс-службе Центрального военного округа министерства обороны России сообщили, что в учениях Коллективных сил оперативного разведывания ОДКБ «Поиск-2018» примут участие более 300 российских военнослужащих.

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