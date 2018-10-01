России пригрозили давлением и блокадой: Радио REGNUM

Москва, 1 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- В Македонии байкотирован референдум о переименовании;
- КНР за подписание мирного договора по итогам Корейской войны;
- Война на Украине — результат политики Киева;
- В Эстонии уверяют, что просьб о русской культурной автономии не было;
- России пригрозили морской блокадой.
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