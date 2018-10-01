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NYT: Китай отменил переговоры по обороне и безопасности с США

Политика

«Из-за нарастающей напряженности между странами»

NYT: Китай отменил переговоры по обороне и безопасности с США
USA vs China

Вашингтон, 1 октября 2018, 05:16 — REGNUM  Китай отменил переговоры по обороне и безопасности с США, 1 октября сообщает The New York Times.

По информации источников издания, переговоры представителей Китая с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом отменены «из-за нарастающей напряженности между странами».

Отмечается, что министерства обороны США и Китая не подтвердили и не опровергли данную информацию. МИД Китая и Госдеп США не дали никаких официальных комментариев.

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Китайско-американские отношения
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