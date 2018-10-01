Американский военный: В ВСУ вместо профессионалов — «вороватые»

Киев, , 04:21 — REGNUM Отставной американский военный Гарри Табах упрекнул украинских военных в непрофессионализме и «вороватости» в эфире украинского ObozTV. Так он ответил на жалобы анонимного эксперта об отсутствии страховок для бойцов ВСУ.

Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке, заявил, что в американской армии недопустим тот непрофессионализм, что наблюдается в армии Украины. К примеру, за испорченную солдатами технику отвечают командиры, не обеспечившие дисциплину и определенные навыки бойцов.

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Если солдат, окончив службу, отправился домой на машине, не пристегнулся и попал в ДТП, вина ложится на командира. Недисциплинированный подчиненный — конец карьере, заключил он.

В украинской армии не хватает профессионалов, их заменяют «люди второго сорта, вороватые». Из-за этого получается такая «труба», заявил Табах, подразумевая инциденты с минометом «Молот».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года трое украинских военнослужащих погибли и девять были ранены при взрыве миномета «Молот». В сентябре ЧП повторилось, пострадали двое военнослужащих.

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