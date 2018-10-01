Лайам Фокс призвал защитить Терезу Мэй от «издевательств» Евросоюза

Бирмингем, Великобритания, , 04:04 — REGNUM Министр финансов правительства Великобритании Лайам Фокс обратился к Консервативной партии с призывом к единству по Brexit и напомнил о поведении лидеров Евросоюза на саммите в Зальцбурге,

«Мы имеем право ожидать, что наши партнеры из ЕС будут серьезно и с уважением относиться к нашим общим отношениям в будущем… Издевательство над Терезой Мэй, одной из самых вежливых персон, которых я когда-либо встречал, было совершенно за гранью», — отметил Фокс в ходе ежегодной конференции консерваторов в Бирмингеме.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября на саммите ЕС в Зальцбурге канцлер Германии Ангела Меркель отказалась пожать руку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

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