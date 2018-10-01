В России начались испытания электромагнитного оружия

Москва, , 04:03 — REGNUM Российские системы электромагнитного оружия уже испытываются как в лабораториях, так и на полигонах, заявил представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

По его словам, уже ведутся разработки систем защиты от подобного вооружения. Оружие является перспективным, так как будет способно сжигать электронику боевой техники противника. Планируется оснащать таким оружем российские беспилотники шестого поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года главный конструктор концерна «Автоматика» Сергей Ширяев заявил о создании трех типов оружия радиоэлектронной борьбы, которые предназначены для борьбы с беспилотниками противника. По его словам, при воздействии этого оружия вражеские беспилотники будут «сходить с ума» и выходить из строя.

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