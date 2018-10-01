Власти Ирана обещают «сурово наказать» протестующих дальнобойщиков

Тегеран, , 02:01 — REGNUM Власти Ирана заявляют о готовности «сурово наказать» участников забастовки дальнобойщиков в стрене, 1 октября передает агентство Reuters.

«Суровые наказания ждут тех, кто блокирует движение на дорогах грузовиками», — заявил в эфире национального телевидения представитель судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи.

Забастовка водителей грузовиков, которая стартовала в последней трети сентября, уже привела к перебоям с поставками топлива и продовольствия в ряде крупных городов Ирана.

Читайте также: Иранский суд вынес приговор 35 «экономическим преступникам»