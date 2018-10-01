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Иранский суд вынес приговор 35 «экономическим преступникам»

Политика

Трое виновных приговорены к смертной казни

Тегеран, 1 октября 2018, 01:52 — REGNUM  Исламский революционный суд Ирана вынес приговор 35 обвиняемым в «экономических преступлениях», 1 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению суда, трое обвиняемых, имена которых не называются, приговорены к высшей мере наказания, 32 других — к тюремному заключению сроком до 20 лет.

Кампания борьбы против «экономических преступников» была объявлена в Иране по призыву великого аятоллы Али Хаменеи в ответ на экономический кризис и девальвацию иранского риала под давлением США.

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Внутренняя политика Ирана
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