Рейтинги правящей коалиции в Германии продолжили падать

Берлин, , 01:31 — REGNUM Немецкая правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в рейтинге популярности политических партий в ФРГ обошла Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и заняла второе место согласно данным соцопроса, проведенного 29 сентября компанией Emnid.

Первое место в рейтинге политических партий все еще занимает правящая коалиция ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, за эту партию готовы проголосовать 30% избирателей. Однако еще в апреле за правящую коалицию готовы были отдать голоса 34% избирателей. Таким образом, ее рейтинг продолжает снижаться.

АдГ набрала в этом соцопросе 17% сторонников и заняла второе место, обойдя СДПГ с минимальным преимуществом. Но учитывая динамику рейтинга, популярность АдГ только растет — она выросла с 6% в 2013 году и теперь составляет 17%.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября газета ABC опубликовала рейтинг немецких партий по данным соцопроса, проведенного институтом Infratest dimap. Согласно этим данным, «Альтернатива для Германии» также вышла на второе место по популярности среди немецких избирателей, за нее готовы были проголосовать 18% немцев. Правящая же коалиция набрала лишь 28% сторонников по этому соцопросу.

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