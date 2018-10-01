Глава британского МИД назвал Евросоюз «тюрьмой народов»

Лондон, , 01:14 — REGNUM Евросоюз удерживает своих членов от выхода из состава союза, как якобы поступал СССР, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант на съезде Консервативной партии, сообщает The Daily Mail.

По его словам, ЕС пытается помешать Великобритании выйти из состава союза с заключением справедливой сделки. Хант добавил, что Евросоюз должен «усвоить урок истории» и не пытаться удержать страны в своем составе при помощи «нечестных приемов».

«Урок истории ясен: если вы из ЕС делаете тюрьму, желание выбраться из него будет только нарастать. И мы будем не единственным заключенным в этой тюрьме, который хочет сбежать», — заявил он.

Хант также выразил поддержку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и ее плану по выводу страны и состава ЕС. Однако, по его словам, ЕС оказывает слишком сильное давление на Соединенное Королевство.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября экс-глава британского МИД Борис Джонсон представил свой план по выходу Великобритании из состава ЕС. Первым пунктом этого плана идет отмена действующего плана британского премьер-министра Терезы Мэй. В качестве альтернативы Джонсон предлагает заключение сделки по Brexit по канадскому варианту, когда за основу берется соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой.

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