Понедельник, 1 Октября 2018 года
01:46:12 МСК

Верховный суд Мальдив освободил бывшего президента

Политика

Момун Абдул Гаюм вышел на свободу под залог в $3891

Мале, 1 октября 2018, 01:08 — REGNUM  Верховный суд Мальдив освободил под залог в $3891 бывшего президента Момуна Абдул Гаюма, арестованного во время чрезвычайного положения в 2017 году, 30 сентября передает агентство Reuters.

Абдул Гаюм стал последним освобожденным из десятков крупных оппозиционных лидеров и судей, которые были отправлены за решетку уходящим со своего поста президентом Абдуллой Ямином.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на выборах президента Мальдивских островов победу одержал оппозиционный кандидат Ибрагим Мохамед Солих. Президент Ямин, известный своей яростной борьбой с парламентом, Верховным судом и политическими оппонентами, признал поражение и согласился передать власть.

Читайте также: На зависть демократии в Индии и Китае: Мальдивы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Мальдив
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить