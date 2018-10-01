«Македония будет в НАТО и ЕС!» — Заева не смущает провал референдума

Скопье, , 00:27 — REGNUM Премьер-министр Македонии Зоран Заев будет продвигать смену названия страны, несмотря на провал референдума о переименовании, 30 сентября передает агентство Reuters.

«Я настроен ввести Македонию в Европейский Союз и НАТО», — заявил Заев на пресс-конференции после референдума.

Напомним, переименование Македонии ставится Афинами и Брюсселем в качестве главного условия для рассмотрения заявки бывшей югославской республики на вступление в НАТО и Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в стране прошел референдум о переименовании, на котором около 90% голосовавших выступили за смену названия. Противники переименования бойкотировали голосование.

В результате явка на референдуме оказалась около 34%, что делает его нелегитимным — согласно закону, референдум признается состоявшимся, если число проголосовавших составило не менее 50% избирателей.

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