Оппозиция Македонии считает референдум провалом правительства Зорана Заева

Скопье, , 00:22 — REGNUM Лидер главной оппозиционной партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски считает результаты состоявшегося 30 сентября референдума о переименовании страны провалом прозападного правительства во главе с лидером «Социал-демократического союза Македонии» Зораном Заевым и проводимого имполитического курса.

«Зоран Заев и его правительство лишены легитимности», — заявил лидер ВМРО-ДПМНЕ, выступая в штабе партии.

По мнению Мицкоски, своим отказом от участия в голосовании народ Македонии «сказал «нет» манипуляциям власти с Европейским союзом и НАТО».

«Это — Македония, и здесь живут македонцы. Наша идентичность — македонская, наш язык — македонский, наши предки были македонцами, и такими же будут следующие поколения», — заявил он.

Напомним, в Македонии 30 сентября состоялся референдум по вопросу о смене конституционного названия страны в рамках соглашения с Грецией, открывающего республике путь ко вступлению в НАТО и ЕС. Согласно последним данным избирательной комиссии, более 91% проголосовавших на референдуме высказались в поддержку соглашения, однако явка избирателей составила всего 36%.

Несмотря на фактический бойкот референдума противниками курса правительства, премьер-министр Зоран Заев назвал референдум успешным и заявил о намерении в ближайшее время внести в парламент проект поправок в конституцию, предусмотренных соглашением с Грецией. В случае если документ не будет поддержан, Заев намерен объявить внеочередные парламентские выборы.

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