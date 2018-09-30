МИД Греции: Результаты референдума в Македонии «противоречивы»

Афины , , 23:48 — REGNUM Результаты референдума в Македонии по вопросу о переименовании страны с целью интеграции в НАТО и ЕС являются неоднозначными, и потому дальнейшие шаги требует взвешенного подхода от всех сторон. Об этом говорится в распространённом вечером 30 сентября комментарии МИД Греции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Результаты референдума в Бывшей югославской Республике Македония, являющегося консультативным, а не частью обязательных условий договора с Грецией, противоречивы. Значительный перевес голосов «за», но без соответствующей явки. Соглашение поддержала значительная часть общества соседней республики, однако значительная его часть восприняла его скептически», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Греция в любом случае уважает выбор «дружественной соседней страны» и «продолжает следить за развитием событий». При этом подчёркнуто, что Афины остаются приверженными заключённому со Скопье межправительственному соглашению.

«Последующие шаги требуют трезвого подхода от всех сторон без исключения, чтобы положительный потенциал соглашения мог быть сохранён», — заявляют в МИД Греции.

В целом же комментируя кампанию по проведению референдума в Македонии, в греческом ведомстве отметили, что «климат национализма и недоверия, ежедневные фальшивые новости и необузданный фанатизм, к сожалению, не позволили трезво оценить большие преимущества соглашения и препятствуют столь необходимому взаимопониманию народов и развитию сотрудничества».

Как передавало ИА REGNUM, на состоявшемся 30 сентября в Македонии референдуме по вопросу о переименовании страны в «Северную Македонию» в рамках соглашения с Грецией более 90% участников проголосовали «за». При этом явка избирателей составила менее 35%.

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