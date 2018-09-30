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МИД РФ отреагировал на информацию СМИ о «ребрендинге» Солсбери

Политика

Ранее газета The Guardian сообщила, что власти британского Солсбери намерены подвергнуть город «ребрендингу»

МИД РФ отреагировал на информацию СМИ о «ребрендинге» Солсбери
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 30 сентября 2018, 23:44 — REGNUM  Статью The Guardian о «ребрендинге» британского Солсбери после истории со Скрипалями иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на страннице в соцсети Facebook.

Дипломат не исключила, что в ближайшее время на карте Великобритании могут появиться «Нью-Химки» или «Новичок-сити».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также попросила своих подписчиков обнародовать свои предложения по «ребрендингу города». При этом Захарова добавила, что референдум пока предлагать не нужно.

Ранее газета The Guardian сообщила, что власти британского Солсбери намерены подвергнуть город «ребрендингу». По данным издания, городу хотят придать новый образ после инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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