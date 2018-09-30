Макрон: Франция готова оказать помощь Индонезии

Париж, , 22:36 — REGNUM Индонезия, где в результате землетрясения погибли сотни человек, может расчитывать на помощь Франции. Об этом, как передает BFM TV, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Франция … готова оказать поддержку (Индонезии)», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября вблизи города Палу на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. После землетрясения на город и прибрежные районы обрушилось цунами.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 830 человек.

Читайте также: Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 832 человек

А также: ЕС выделит Индонезии €1,5 млн на помощь пострадавшим от землетрясений