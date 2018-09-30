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Макрон: Франция готова оказать помощь Индонезии

Политика

28 сентября вблизи города Палу на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5

Макрон: Франция готова оказать помощь Индонезии
Department of Foreign Affairs and Trade
После цунами

Париж, 30 сентября 2018, 22:36 — REGNUM  Индонезия, где в результате землетрясения погибли сотни человек, может расчитывать на помощь Франции. Об этом, как передает BFM TV, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Франция … готова оказать поддержку (Индонезии)», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября вблизи города Палу на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. После землетрясения на город и прибрежные районы обрушилось цунами.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 830 человек.

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Землетрясения
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