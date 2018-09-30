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Референдум в Македонии: 90% — за переименование страны ради НАТО и ЕС

Политика

Явка на референдуме не превысила 35%

Референдум в Македонии: 90% — за переименование страны ради НАТО и ЕС
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Македония

Скопье, 30 сентября 2018, 21:59 — REGNUM  Подавляющее большинство граждан Македонии, проголосовавших на референдуме 30 сентября, поддержали переименование страны ради перспективы вступления в НАТО и Европейский союз. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте государственной избирательной комиссии Македонии.

По итогам обработки 38% бюллетеней, «за» проголосовали 90,85% избирателей, «против» — 6,15%. Ещё 3% бюллетеней признаны недействительными. При этом явка на референдуме составила менее 35% избирателей.

Напомним, на референдум в Македонии был вынесен следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македония и Республикой Греция?»

Референдум имеет консультативный характер. Ожидается, что независимо от его результата проект поправок в конституцию, предусмотренных соглашением с Грецией, будет внесён на рассмотрение в парламент Македонии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии завершился референдум о переименовании страны

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Переименование Македонии
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