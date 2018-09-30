Россия должна соблюдать международные правила — МИД Британии

Лондон, , 20:37 — REGNUM Великобритания планирует в ближайшее время очистить территорию страны от «агентов Главного разведывательного управления (ГРУ)» России. Об этом, как передает Reuters, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, выступая на съезде правящей Консервативной партии.

По его словам, цена для России будет слишком высокой, если Москва не будет «играть по международным правилам».

Хант также добавил, что попытки запугать Британию обойдутся России слишком дорого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный Лондон подозревает граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в причастности к отравлению в британском Солсбери в марте 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

При этом сами «подозреваемые», которых британская сторона называет сотрудниками «российских спецслужб», эти обвинения опровергают.

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