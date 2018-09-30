В колониях и СИЗО улучшат питание несовершеннолетних и беременных женщин

Москва, , 19:58 — REGNUM В России с 30 сентября вступил в силу приказ Минюста, устанавливающий повышенные нормы питания для подростков, беременных женщин и инвалидов, содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба министерства.

«Приказом для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предусмотрены повышенные нормы питания», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в документе устанавливается рацион питания для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых на случаи, когда приготовление горячей пищи невозможно, а также нормы замены одних продуктов питания другими.

Сообщается, что приказ был разработан с учётом рекомендуемых Министерством здравоохранения России норм лечебного питания.