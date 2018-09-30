Названо число военных РФ, погибших за три года в Сирии

Москва, , 19:14 — REGNUM 112 человек, проходившие службу в рядах Вооруженных сил России, погибли за три года в Сирии. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, почти 50% погибших приходится на катастрофу самолета Ан-26 у авиабазы Хмеймим и сбитый из-за провокации Израиля Ил-20.

Бондарев добавил, что Вооруженные силы России потеряли также восемь самолетов, семь вертолетов, и, возможно, один — два БТР и бронеавтомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2015 г. РФ начала военную операцию против членов незаконных вооруженных формирований в Сирии по просьбе президента страны Башара Асада.

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