Песков рассказал об отдыхе Путина в Хакасии

Москва, , 18:38 — REGNUM 29 сентября в Хакасию прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал сотрудникам СМИ.

По его словам, российский лидер, который 28 сентября присутствовал на саммите лидеров стран СНГ в Душанбе, провел субботний день, отдыхая в тайге.

Представитель Кремля добавил, что после «краткого отдыха» Путин отправился в город Сочи.

Напомним, 29 сентября сибирские массмедиа и анонимные каналы в интернете сообщили, что глава РФ Владимир Путин прибыл в Хакасию.

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