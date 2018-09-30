В «стабильных регионах» ЦФО единороссы не потеряли места на местных выборах

Тула, , 18:13 — REGNUM Подводя итоги этого избирательного сезона, ещё раз «пересчитаем» прошедшие выборы в Центральном федеральном округе. Во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Московской и Орловской областях выбирали губернаторов. В Тверской области по Заволжскому одномандатному округу голосовали за депутата в Госдуму — данное место освободилось после ухода Владимира Васильева, ныне избранного на пост главы Дагестана.

На уровне регионов выбирали депутатов Законодательного собрания Владимирской, Смоленской, Ивановской области, а также Ярославской областной думы. Дополнительные выборы в областной парламент прошли в Белгородской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях. Кроме того, практически в каждом регионе центрального округа состоялись выборы в органы местного самоуправления.

Поражение действующего губернатора во Владимирской области стало сюрпризом для многих, хотя регион уже некоторое время «подавал сигналы бедствия». Этот и другие подобные результаты выборов (Хабаровский край, Хакассия и Приморье) эксперты связывают, прежде всего, с протестным голосованием, вызванным социальным негативом в связи с пенсионной реформой, поднятием НДС и проблемами, характерными для каждого из регионов. Также политологи объясняют протестное голосование ростом запроса на обновление власти, эту тенденцию можно наблюдать уже несколько лет.

Источником обновления зачастую являются мандаты в местных органах самоуправления регионов. На этом уровне депутаты получают хорошее представление о социально-политической ситуации на территории, подробно «маркируют» карту региона, «вскрывая» проблемные места. Традиционно именно муниципальный уровень называют «колыбелью» политической карьеры. На этом уровне особенно показательно, какие политические силы постоянно работают на улучшение общей ситуации на территории, а кто включается в работу только в преддверие крупных выборных процессов. Избранники выборов в муниципальные органы самоуправления являются опорой политической системы региона, и именно оттуда должны поступать тревожные сигналы, если политическая вертикаль власти в регионе выстроена правильно.

Руководитель информационно-аналитического агентства «Национальный эксперт», политолог, кандидат экономических наук Михаил Белый отмечает, что прошедшие голосование избирателей, как и прежде, имеют три основные составляющие.

«Личностная составляющая кандидата (как избиратель относится к конкретному кандидату), партийная (насколько он доверяет или не доверяет той или иной партии) и протестная (насколько хочет выразить своё недовольство сложившейся ситуацией, придя на избирательный участок). В ситуации с муниципальными выборами наиболее показательными являются, прежде всего, личностная и партийная составляющие, так как именно в органах самоуправления кандидатом может стать человек, знакомый лично избирателю, тогда его принадлежность к партии уже не столь важна. Хотя есть и обратный эффект, когда политически неактивный голосующий приходит на избирательный участок и первым делом обращает внимание на знакомые ему партии. О какой он слышал, кто «придумал» возмущающую его пенсионную реформу, а кто ему дверь в подъезде поменял. Таким образом он выбирает кандидатов, уже исходя из партийной принадлежности», — заключает эксперт.

Партия, личность кандидата или протест?

В Калужской области, по итогам выборов депутатов в органы местного самоуправления в четырех муниципальных районах: Барятинском, Жуковском, Спас-Деменском и Хвастовичском. Разнообразие политических партий представлено достаточно слабо. Практически 95% мандатов «забрали» представители партии «Единая Россия».

Как утверждает Михаил Белый, «с одной стороны, практически однопартийный совет позволяет проще принимать решения и двигаться вперёд». Но с другой стороны, «хорошо, если при возникновении каких-либо проблем или социального напряжения есть возможность представить альтернативное решение вопроса». По его мнению, для того, чтобы ситуация не нагнеталась, людям иногда необходимо «выпустить пар» и наличие представителей оппозиции, пусть и в малых количествах в органах самоуправления, необходимо».

При этом первоначально в области было зарегистрировано достаточно много кандидатов от системной оппозиции. На 69 депутатских мандатов претендовало 167 кандидатов от различных политических партий: 69 претендентов выдвинуто от «Единой России», 67 — от ЛДПР, 11 — от КПРФ, четверо — от «Справедливой России», один — от партии «Честно». Также было 15 самовыдвиженцев. По итогам голосования победили 64 представителя «Единой России» и пять представителей других партий. Явка избирателей составила 36,69%. Эксперты отмечают, что в данном случае для избирателя был важен именно партийный фактор кандидатов, так как даже то небольшое число зарегистрированных самовыдвиженцев, которое участвовало в выборах, практически не получили голоса избирателей. Что касается протестного фактора, то результаты выборов его не выявляют.

Для того, чтобы рассмотреть варианты голосования на более крупной выборке избирателей, можно обратиться к одной из крупнейших избирательных кампаний этого уровня, которая прошла в Белгородской области. В 189 избирательных кампаниях по выборам депутатов представительных органов сельских и городских поселений было распределено почти 2000 депутатских мандатов. При этом распределились они следующим образом: 1600 мандатов получили представители партии «Единая Россия», 160 — самовыдвиженцы, 62 — КПРФ, 13 — «Справедливая Россия», три — ЛДПР, два — «Патриоты России», один мандат получил представитель «Зелёных». Таким образом, личностный выбор избирателей составил 10% (самовыдвиженцы) и около 5% получили представители системной оппозиции, к ним условно можно отнести протестное голосование. Явка составила чуть более 43%.

Говоря об уровне конкуренции на выборах, ведущий эксперт Центра политических технологий Роман Ларионов подчеркивает, что картина крайне разнообразна и различается как от региона к региону и от города к городу, так и от конкретной политической конъюнктуры. Но выделяя закономерности, политолог отметил, что чем ниже уровень выборов, тем больше факторов, способствующих конкуренции:

«Прежде всего, это связано с тем, что на более низких уровнях не такое строгое регулирование политических процессов, а значит выше склонность различных групп интересов к тому, чтобы открыто бороться за властные ресурсы посредством выборов. Допустим, уровень главы региона или Госдумы предполагает в большей степени предварительный политический торг и «разведение» интересов игроков ещё до выборов. Но уже на уровне региональных заксобраний и тем более городских дум попытки заинтересованных игроков (как правило, из сферы бизнеса) войти во власть через выборы встречаются чаще. Но это, как правило, борьба внутриэлитных групп с использованием партийной франшизы, а не общественно-политических лагерей».

Эксперт отмечает, что политической оппозиции как таковые муниципальные выборы действительно интересны в меньшей степени. Так как, во-первых, все значимые управленческие полномочия сконцентрированы в более высоких эшелонах власти. Во-вторых, таких выборов очень много и сложно «везде успеть» с тем финансовыми ресурсами, которые у нее есть.

Еще одна крупная избирательная кампания на уровне муниципальных образований прошла в Тульской области. Во всех 64-х муниципалитетах Тульской области выборы состоялись, на них были замещены 728 депутатских мандатов, на которые претендовали 1273 кандидата. Большинство мандатов (616) получила «Единая Россия», 63 места отошло самовыдвиженцам, по 15 мандатов получили КПРФ и ЛДПР, 11 — «Справедливая Россия», четыре — партии «Родина», два — Казачья партия, по одному — партии «Роста» и пенсионеров. Как видно из результатов, в области более 10% избирателей руководствовались личностными факторами при выборе кандидатов и только около 5% можно условно отнести к протестному голосованию.

Как отметил руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Гребенщиков, «в этой кампании бились больше не партии, а отдельные люди». По его словам, у «Справедливой России» было два мандата, а сейчас стало 11», и это — «хороший результат».

Общая явка по области составила 36,65%. При этом самая высокая активность избирателей зафиксирована на западе региона, в Суворовском районе — 49%, а наименьшая — на юге области в Заокском районе, где на избирательные участки пришли чуть больше 30% избирателей. Этот невысокий показатель эксперты связывают в основном с хорошей погодой и территориальным положением района. Многие жители района работают в Москве и не имеют возможности приехать на выборы.

Когда люди приходят голосовать

Вопросы явки зачастую являются главным показателем выборов. По мнению Романа Ларионова, уровень явки действительно является важным индикатором общественных настроений.

«Однако интерпретация конкретных значений явки зависит от целого ряда факторов. Говоря отвлеченно, явка показывает одно: насколько люди считают, что на конкретных выборах реально решаются важные вопросы. Далее возможен целый ряд вариаций. Если конкретные выборы в представлении людей реально важны и судьбоносны, то явка будет высокая. Но говорить это может о разном: о высокой явке, к примеру, в поддержку президента (потому что президентские выборы у россиян считаются единственными главными выборами в стране), а может быть проявлением высокой протестной активности (как свежий пример — прошедшие вторые туры губернаторских выборов).

Если явка низкая, то значит, что люди не видят смысла участвовать в таких выборах. Но и здесь причины могут быть разными. Один вариант — результат данных выборов не изменит их жизнь (к примеру, выборы в районный совет депутатов, который крайне ограничен в полномочиях и возможностях). Другой вариант — люди не идут, потому что не видят своего кандидата. Это плохой симптом, говорящий о снижении доверия к власти. Наконец, третий вариант — политическое сообщество настолько консолидировано, что кто бы ни выиграл, различия в политических курсах будут минимальны».

Возможно, именно третий вариант стал причиной не самой высокой явки в Тульской области. Как утверждает политолог, доцент кафедры социологии и политологии Тульского государственного университета Андрей Махрин, избирательная кампания по выборам муниципальных депутатов в Тульском регионе не была слишком заметна в медийном поле. Эксперт обращает внимание на то, что чуть больше внимания уделялось выборам депутатов в Новомосковске, но и то лишь потому, что летом разразился скандал в связи со снятием его главы.

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Политолог также полагает, что предпочтения жителей области отразили, прежде всего, политическую ситуацию в регионе и в целом по стране:

«В Тульской области губернатор четко поставил задачи, правительство имеет поддержку губернатора. Для населения важны именно те проблемы, которые решаются: здравоохранение, сооружение спортивно-массовых площадок, активизация работы по созданию человеческого капитала, приход новых инвесторов и создание рабочих мест и т.д. Собственно за последние год-два были сделаны определенные шаги к улучшению жизни населения».

Эксперт предполагает, что на голосование в областную думу может повлиять ряд общероссийских факторов, в первую очередь — повышение пенсионного возраста, изменение ставки НДС. Поэтому сложно спрогнозировать ситуацию с выборами в областную Думу. Хотя, как отмечает Махрин, есть тенденция к тому, чтобы максимально прозрачно провести выборы.

Всё это может являться причиной того, почему избиратели региона решили не приходить на выборы — в целом ситуация в Тульской области их устраивает. Это предположение подтверждает тот факт, что на прошлых выборах 2013 года явка была всего на 0,74% ниже, то есть не наблюдается ни подъёма явки, ни ее снижения как следствия протестного голосования.

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Стабильность и обновление власти дают результат

Тенденцию запроса на «новые лица» подчёркивают представители всех участвующих в выборах партий. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Вoрoбьев отметил, что партия выдвигала молодых кандидатов, которые показали достаточно хороший результат.

«Мы увидели, что молодёжь идет в политику. Это отрадно, потому что сменяемость власти должна быть. Предварительное партийное голосование, которые было проведено весной, позволило нам отобрать качественных претендентов», — цитирует Воробьева tula.mk.ru.

Депутат Тульской областной Думы VI созыва от ЛДПР Александр Балберов также отметил участие молодежи и значимость этого обстоятельства для грядущих выборных процессов:

«Все остальные — это молодые люди, которые завоевали доверие. Значит у нас есть перспективы, есть будущее».

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Артём Богатырёв делает вывод, что при стабильной политической ситуации на муниципальных выборах указанных регионов ЦФО протестное голосование не показало таких выразительных результатов, как это произошло на выборах других уровней:

«Этого ожидали многие, ведь законопроект о пенсионной реформе, был выдвинут «Единой Россией». Известно, что он был воспринят отрицательно большинством избирателей. Как и ожидалось, системная оппозиция в лице партии КПРФ, «Справедливой Россия» и многих других её резко осудили. Однако если смотреть результаты выборов в органы местного самоуправления ЦФО, можно только удивиться: представители «Единой России» по сути где были, там и сидят. Есть незначительный сдвиг в сторону оппозиции, но он в первую очередь протестный, чем позитивный. Эти партии не были восприняты избирателями как те, кто всё исправит. То есть протестов было много, а внятной приемлемой альтернативы не дал никто».

Эксперт также полагает, что лучшее положение в данном случае было у представителей региональной власти, которые смогли дать своим избирателям уверенность в завтрашнем дне региона. То есть те представители власти, которые на своем уровне смогли предоставить альтернативы и послабления нынешнему законопроекту, стали главными бенефициарами этих выборов.