Воскресенье, 30 Сентября 2018 года
18:56:11 МСК

ВМС Украины провели учения в Азовском море

Политика

Отрабатывалось взаимодействие различных родов и видов Вооружённоых сил страны

Киев, 30 сентября 2018, 18:17 — REGNUM  Командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018» завершили военно-морские силы Украины, сообщает 30 сентября пресс-служба ВМС страны.

Учения проходили в акватории Азовского моря. Тактические группы на катерах провели боевые стрельбы, осуществили операцию по изоляции части морского побережья и по защите морских коммуникаций. Маневренный спасательный отряд совместно с авиацией отработал поисково-спасательные работы по оказанию помощи судну и спасению личного состава.

Корабельные группы во время учений успешно отработали минно-заградительный сценарий.

Контр-адмирал Алексей Неежпапа, зам. главы ВМС Украины по боевой подготовке, пояснил, что важнейшим элементом учений является «осуществление взаимодействия с другими родами и видами Вооруженных сил Украины в интересах выполнения поставленных задач».

Напомним, что ранее, 26 сентября, президент Украины Петр Порошенко уведомил Генерального секретаря ООН о непродлении договора дружбы с Россией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить