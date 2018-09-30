ВМС Украины провели учения в Азовском море

Киев, , 18:17 — REGNUM Командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018» завершили военно-морские силы Украины, сообщает 30 сентября пресс-служба ВМС страны.

Учения проходили в акватории Азовского моря. Тактические группы на катерах провели боевые стрельбы, осуществили операцию по изоляции части морского побережья и по защите морских коммуникаций. Маневренный спасательный отряд совместно с авиацией отработал поисково-спасательные работы по оказанию помощи судну и спасению личного состава.

Корабельные группы во время учений успешно отработали минно-заградительный сценарий.

Контр-адмирал Алексей Неежпапа, зам. главы ВМС Украины по боевой подготовке, пояснил, что важнейшим элементом учений является «осуществление взаимодействия с другими родами и видами Вооруженных сил Украины в интересах выполнения поставленных задач».

Напомним, что ранее, 26 сентября, президент Украины Петр Порошенко уведомил Генерального секретаря ООН о непродлении договора дружбы с Россией.