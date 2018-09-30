Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду РФ

Грозный, , 17:47 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров на странице в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировал заявление министра внутренних дел США Райана Зинке о том, что Вашингтон может устроить «морскую блокаду» России.

По его словам, министру внутренних дел США следует подумать о «возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты», а не тратить время на бессодержательные речи.

Кадыров также добавил, что РФ и США нужно «жить дружно!»

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел США Райан Зинке во время своего выступления на промышленном мероприятии в Питтсбурге (штат Пенсильвания) заявил, что в число допустимых методов по ограничению доли РФ на мировом рынке энергоносителей входит морская блокада.

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