Путин пожелал главе Республики Сербской успехов на выборах в БиГ

Сочи, Краснодарский край, , 17:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на встрече в Сочи 30 сентября обсудили вопросы сотрудничества между Москвой и Баня-Лукой, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи российский лидер отметил, что отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно, в том числе в области экономики. Примерно 75% всего внешнего торгового оборота республики приходится на Россию, указал Владимир Путин.

«Наши компании работают в области нефти, нефтепереработки. НПЗ принадлежит одной из наших компаний, завод по производству масел. Напрямую договорились о поставках нашего газа», — сказал российский президент.

Также, по его словам, стороны в настоящее время обсуждают планы по развитию завода, связанного с ремонтом авиационной техники, в том числе моторов.

Речь шла и о развитии контактов в гуманитарной сфере. Путин отметил, что граждане Республики Сербской учатся в российских вузах, а в самой республике активно изучается русский язык. «Мы будем всячески этому содействовать и помогать», — сказал российский лидер.

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В завершении встречи президент России пожелал Милораду Додику успехов на выборах в президиум Боснии и Герцеговины.

«Знаю, что 7 октября у вас состоятся очередные выборы. Хочу пожелать вам и вашим сторонникам успехов. Надеюсь, что всё пройдёт в рамках закона, успешно и будет способствовать дальнейшей стабилизации в республике», — сказал он.

Додик, в свою очередь, вспомнил о том, что 7 октября Путин будет праздновать день рождения, в связи с чем подарил российскому коллеге значок в виде флага Республики Сербской, сняв его со своего пиджака.

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