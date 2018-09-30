МИД Сирии сообщил о переподготовке боевиков на базе США

Дамаск, , 17:11 — REGNUM Оставшиеся на территории Сирии боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходят переподготовку на базе Эт-Танф, которая принадлежит США. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT.

«Они (США) собирают остатки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на этой базе и проводят их переподготовку», — сказал глава сирийского внешнеполитического ведомства.

По его словам, власти США, которые пытаются «затянуть сирийский кризис в интересах Израиля», отправят подготовленных боевиков воевать против сирийской армии.

Ранее ряд СМИ сообщил, что переговоры о возвращении региона Эт-Танф на юге Сирии под контроль Дамаска проводят сирийские военные и поддерживаемые США повстанцы.

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