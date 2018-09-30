Белград возмущён реакцией ЕС на обострение в Косово

Белград, , 16:59 — REGNUM Власти Сербии возмущены официальной реакцией Европейского союза на очередное обострение ситуации в Косово в результате действий косовских силовиков. Об этом заявил на пресс-конференции глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

Ранее пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, говоря о ситуации в Косово, обратилась к обеим сторонам с призывом «проявлять сдержанность».

«Можно подумать, что сербы в Косово опять напали сами на себя, и теперь обе стороны призывают к сдержанности, — прокомментировал Марко Джурич. — Это верх безобразия и несерьёзности в столь тяжёлых обстоятельствах, и это в очередной раз демонстрирует, что от представителей Европейского союза нам ожидать нечего».

Напомним, накануне президент Сербии Александр Вучич привёл вооружённые силы страны в состояние полной боевой готовности после того, как косовский спецназ занял позиции у аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе» на севере Косово, подконтрольной Белграду.

Водохранилище было оцеплено силовиками в связи с визитом в населённый сербами муниципалитет Зубин-Поток правительственной делегации Приштины во главе с президентом Хашимом Тачи, который прокатился по озеру на катере. Также в состав делегации вошли министр финансов Косово Бедри Хамза и руководители косовской разведки и полиции Шпенд Ахмети и Рашит Чалай.

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