Крупнейшая группировка боевиков выступила против Сочинского соглашения

Дамаск, , 16:37 — REGNUM Крупнейшая группировка боевиков опубликовала 29 сентября официальное заявление, в котором отказалась выполнять соглашение по созданию демилитаризованной зоны в соответствии с Сочинскими договоренностями между президентами Турции и России.

Группировка «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) входит в состав Свободной сирийской армии, которая поддерживается Турцией. Ее основные позиции находятся на юге провинции Идлиб и на севере провинции Хама.

Кроме этого, она всегда была основным союзником «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая по Сочинскому соглашению признана радикальной и должна полностью покинуть демилитаризованную зону.

В официальном заявлении группировки говорится, что она с удивлением обнаружила, что демилитаризованная зона занимает ее территорию на глубину 20 километров и не включает районы Сирийской арабской армии в провинции Идлиб.

Кроме этого, исламисты заявили, что не отступят из буферной зоны, а также не будут открывать шоссе Латакия-Алеппо, пока сирийское правительство не освободит всех заключенных из своих тюрем.

«Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является одной из самых мощных джихадистских группировок. Ее отказ от выполнения Сочинского соглашения — это серьезная проблема для турецких военных, поскольку им было поручено убедить боевиков присоединиться к этому соглашению.

В случае неудачи в переговорах останется военное решение данного вопроса, которое будет реализовано либо турецкими, либо сирийскими войсками.