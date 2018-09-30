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Делегация из Норвегии шокирована темпами развития Крыма

Политика

Делегация из США посетила с официальным визитом Крым в начале сентября 2018 г

Симферополь, 30 сентября 2018, 16:33 — REGNUM  Представители норвежской делегации, которые 30 сентября 2018 г. прибыли в Крым, поражены темпами развития полуострова. Об этом сообщил глава комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости.

«Они (члены делегации из Норвегии) были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», — сказал Гемпель.

По его словам, представители делегации, визит которых пройдет с 30 сентября по 6 октября, проявляют интерес к жизни местного населения.

Как ранее передавало ИА REGNUM, делегация из США посетила с официальным визитом Крым в начале сентября 2018 г.

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