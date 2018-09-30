Сирия: боевики сдают район Эт-Танф Дамаску

Дамаск, , 16:30 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на сирийских военных, сообщает, что сирийские военные и поддерживаемые США повстанцы начали переговоры о возвращении региона Эт-Танф на юге Сирии под контроль Дамаска.

Сирийская правительственная делегация встретилась с поддерживаемой США группировкой «Магавир Аль-Таура» и племенами в лагере Рукбан, начаты переговоры о примирении с Дамаском и передаче региона Эт-Танф. По предварительным данным по итогам переговоров утверждается, что поддерживаемые США повстанцы согласились на условия полного примирения, однако пока ничего не сообщается официально.

Условия примирения, предложенные поддерживаемым США повстанцам, включают передачу тяжелого оружия и уход из зоны Эт-Танф.

В настоящее время в этой зоне, которая расположена в юго-восточной части сирийской провинции Хомс вблизи иракской границы, находится и американская военная база. Основу гарнизона в Эт-Танфе составляют подразделения сил специальных операций США.

Пока неизвестно, покинут ли американские военные зону Эт-Танф после заключения соглашения о примирении или нет. Возможно, американцы примут решения сохранить свои силы в регионе для противодействия иранскому присутствию.

ИА REGNUM ранее сообщало о проведении совместных учений в районе Эт-Танф, в которых участвовали военнослужащие США и боевики. После этих учений командующий группировки «Магавир Аль-Таура» заявил, что России и Ирану послан мощный сигнал: американцы и повстанцы намерены остаться в районе базы Эт-Танф и противостоять любым угрозам их присутствию.

Однако теперь мы видим, что повстанцы решили оставить регион.