Детали Сочинского соглашения расстроили боевиков в Идлибе

Дамаск, , 16:15 — REGNUM Новостной ресурс South Front со ссылкой на издание сирийской оппозиции Nedaa Syria опубликовал детали соглашения между Россией и Турцией по провинции Идлиб.

Согласно публикации, демилитаризованная зона шириной 15−20 километров будет создана вокруг провинции Идлиб на территории, которую контролируют так называемые «повстанцы». Со своей стороны, Сирийская арабская армия не будет выводить ни одного своего подразделения или оружия с линии фронта.

Радикальные группировки будут полностью вытеснены из демилитаризованной зоны. Речь идет о «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хорас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отдельно прописаны договоренности по тяжелому вооружению. Боевики должны вывести из демилитаризованной зоны все ракетные установки, минометы, артиллерийские системы и танки. Сделано послабление группам, входящим в Свободную сирийскую армию, их поддерживает Турция. Им разрешат оставить в демилитаризованной зоне тяжелые пулеметы и противотанковые управляемые ракетные комплексы.

После оглашения деталей Сочинского соглашения группировка «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила, что не будет соблюдать условия соглашения, а также призвала создать демилитаризованную зону на территории сирийских правительственных сил вокруг Идлиба.

По информации сирийских оппозиционеров, турецкая разведка сейчас проводит встречи по вопросу создания демилитаризованной зоны, ведет переговоры с группировками, в том числе, с «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если эти группы отвергнут соглашение, то военное решение может быть реализовано Сирийской арабской армией или даже турецкими военными.