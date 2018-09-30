Кремль считает преждевременным говорить о поддержке Сербии по Косово

Москва, , 16:11 — REGNUM В Кремле считают преждевременным говорить об оказании Сербии поддержки со стороны России в связи с обострением ситуации в Косово. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сначала должны состояться переговоры», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент Сербии Александр Вучич привёл вооружённые силы страны в состояние полной боевой готовности после того, как косовский спецназ занял позиции у аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе», контролируемой Белградом.

Позднее Александр Вучич заявил, что намерен просить о поддержке в вопросе Косово президента России Владимира Путина. Переговоры лидеров двух стран должны состояться 2 октября.

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