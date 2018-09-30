Сирийская армия нанесла удары по районам на юго-западе провинции Идлиб

Идлиб, Сирия, , 16:03 — REGNUM 29 сентября Сирийская арабская армия нанесла мощные удары по позициям исламистов на юго-западе провинции Идлиб, несмотря на договоренности по созданию демилитаризованной зоны. Это первые удары на этой неделе по данному району.

Шквал ракетного огня был обрушен на район Джиср-Аш-Шугур. Поражено несколько целей вблизи турецкой границы. Кроме Джиср-Аш-Шугура, обстрелу подверглись позиции боевиков у населенных пунктов Аль-Гассания, Зазон, Иштабрак.

В ракетных обстрелах принимали участие подразделения Республиканской гвардии и 4-й механизированной дивизии САА.

Под обстрел попали места расположения боевиков из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировки «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обе эти организации отнесены к террористическим и подлежат уничтожению. Данные группировки ранее также заявили, что не поддерживают Сочинское соглашение по Идлибу.

Район Джиср-Аш-Шугур является ключевым для Сирийской арабской армии, т.к. это отправная точка для нападений исламистов на западную Сирию. Указанные выше группировки порядком надоели и российским военным, именно они стоят за постоянными атаками вооруженных дронов на авиабазу Хмеймим.